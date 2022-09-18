У Киргизстані заявили, що через бої на кордоні з Таджикистаном загинули 36 людей
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- Анна Холоднова
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Flickr / Norbert Bánhidi
У Киргизстані заявили, що кількість загиблих через бойові дії на кордоні з Таджикистаном зросла до 36, а 129 людей отримали поранення.
Про це пише Reuters.
Також у Киргизстані повідомили, що з небезпечної зони евакуювали близько 137 тисяч людей.
Таджикистан не надав офіційної інформації про кількість жертв, але джерела Reuters свідчать, що цього тижня на кордоні з Киргизстаном загинули 30 людей.
Сторони домовилися про припинення вогню 16 вересня.
- 14 вересня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка між прикордонниками.
- Ділянка кордону між Таджикистаном і Киргизстаном час від часу стає зоною конфліктів між місцевим населенням або прикордонниками двох країн. Основна причина — неделімітовані ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає межа між державами. За даними Комітету держбезпеки Киргизстану, спільний кордон з Таджикистаном становить 972 кілометри, з них узгоджені 519, а неузгодженими залишаються 375 кілометрів.