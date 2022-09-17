Україна отримала $1,5 мільярда гранту від США

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Giorgio Trovato / Unsplash

До державного бюджету України надійшли $1,5 мільярда з гранта від США .

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Це останній транш грантових коштів з $4,5 мільярда, які були надані Сполученими Штатами через фонд Світового банку.

Грантові кошти спрямовують на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, переселенців тощо.