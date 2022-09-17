Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки масового поховання в Харківській області
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки масового поховання поблизу міста Ізюм у Харківській області.
Цей знімок зроблений у березні 2022 року.
А це фото зняте в серпні 2022 року.
- На деокупованій території Харківської області біля Ізюму знайшли місце масового поховання — орієнтовно, там 445 могил. Також правоохоронці виявили тіла майже 50 загиблих цивільних.
- На звільнених територіях Харківської області знайшли кілька катівень, де росіяни піддавали тортурам місцевих мешканців.