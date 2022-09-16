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Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1. Про це Міністерство оборони повідомило 16 вересня.

Ці машини Греції компенсує Німеччина, яка передасть 40 Marder.

БМП-1 — це перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, яка може плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою.