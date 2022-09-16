США та ЄС відреагували на масові заховання в Ізюмі

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Getty Images / «Бабель»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачив повідомлення про масове поховання в Ізюмі: це «жахлива частина історії російських звірств, що тривають в Україні».

Свою позицію він озвучив на пресконференції 16 вересня в Державному департаменті.

Блінкен сказав, що необхідно створити доказову базу та задокументувати вчинені звірства, «у багатьох випадках це буде рівнозначно військовим злочинам».

Блінкен повторив, що США не мають наміру визнавати росію державою-спонсором тероризму, адже з практичної точки зору США вже застосовують покарання, які передбачаються таким визнанням. Він також сказав, що визнання терористом може мати «непередбачені наслідки».

Ексгумація людей, які загинули внаслідок бойових дій у місті Ізюм, 16 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що «глибоко вражений» масовими похованнями в Ізюмі. Боррель наголосив, що росія та всі причетні до цього понесуть відповідальність, а ЄС підтримує всі зусилля задля цього.