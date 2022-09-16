«Ціль надзвичайно складна». У Військово-повітряних силах ЗСУ підтвердили використання росіянами іранських дронів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Військово-повітряних силах ЗСУ підтвердили використання росіянами іранських дронів. Там зазначили, що їх доволі складно збивати.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.
Він підтвердив, що росіяни використовують іранські дрони Shahed-136.
«Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна — щоб збивати саме такі цілі, потрібні додаткові системи. Крім того, потрібна знову ж таки пильність наших воїнів», — додав Ігнат.
- 11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень дронів» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хотіла отримати безпілотники для війни проти України на тлі значних втрат. Іран після цього заявив, що не продавав росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.
- 16 липня CNN повідомив, що делегація росії двічі відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників Shahed-191 і Shahed-129, які здатні нести ракети. CNN опублікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.