Європарламент погодив виділення Україні €5 млрд фінансової допомоги
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Європейський парламент підтримав рішення ЄС виділити Україні €5 мільярдів фінансової допомоги. Це друга частина загального пакета допомоги на €9 мільярдів.
Про це пише пресслужба Європарламенту.
«Потреби України у зовнішньому фінансуванні швидко зросли через російське вторгнення. Крім величезних збитків, завданих дорогам, мостам, фабрикам, будинкам, лікарням та іншій фізичній інфраструктурі, країна також втратила доступ до міжнародних фінансових ринків», — зазначили там.
За рішення виділити кошти проголосували 534 депутати, 30 були проти та 26 утрималися.
Це буде другим і найбільшим траншем із загального пакета допомоги на €9 мільярдів. Раніше з цього пакета Україна отримала лише мільярд.
У Європарламенті наголошують, що попри багато обіцянок фінансової підтримки Україна все ще потребує близько €9,8 мільярда для покриття дефіциту бюджету.
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