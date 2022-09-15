ДБР почало розслідувати аварію з кортежем Зеленського

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Державне бюро розслідувань почало розслідувати дорожньо-транспортну пригоду за участі кортежу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

«Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу», — йдеться в повідомленні. Бюро обіцяє проінформувати громадськість про результати розслідування.

Після ДТП Зеленського оглянув лікар — «серйозних ушкоджень не виявлено». Водночас водію легковика медики, які супроводжували президента, надали невідкладну допомогу та передали його кареті швидкої.