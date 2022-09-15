Politico: Світові лідери обурилися необхідністю приїхати на похорон королеви Єлизавети на автобусах і вимагають винятків

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Деякі світові лідери висловили невдоволення офіційною вимогою Великої Британії прибути на похорон королеви Єлизавети ІІ на автобусах і вимагають для себе винятків. Вони хочуть їздити по країні на приватних автомобілях.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Напередодні МЗС країни наполягало на тому, щоб всі запрошені на похорон представники іноземних країн залишили свої автомобілі в Лондоні та вирушили до Вестмінстерського абатства, де проходитиме церемонія прощання, на загальних автобусах.

Дипломати зі щонайменше пʼяти країн, переважно з «Великої сімки», уже повідомили Великій Британії, що хочуть винятків для своїх лідерів з міркувань безпеки або через похилий вік.

Зокрема, у Британії вже зазначили, що правило про приїзд на автобусі було рекомендацією і не стосуватиметься абсолютно всіх лідерів. Джерело в уряді країни підтвердило виданню The Times, що президент США Джо Байден приїде на похорон на своєму броньованому лімузині. Також на власному транспорті нібито має прибути президент Ізраїлю Ісаак Герцог.

Після появи такої інформації багато дипломатів з інших країн теж хочуть вмовити британців зробити винятки для лідерів їхніх держав, щоб уникнути розподілення на «великі» та «малі» народи.