У Кривому Розі оголосили часткову евакуацію через загрозу розливу Інгульця

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Гонтар Володимир / УНІАН

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликає мешканців низки вулиць в Інгулецькому та Центрально-Міському районах міста евакуюватися. Він побоюється, що внаслідок ракетних обстрілів греблі річка Інгулець може вийти з берегів.

«Шановні криворіжці, сьогодні росія вчинила ще один терористичний акт. Вісьмома крилатими ракетами вдарила по дуже великій гідротехнічній споруді у Кривому Розі, намагаючись просто змити водою частину нашого міста. Ми контролюємо ситуацію, триває ліквідація аварії, але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб відійти від зайвих ризиків, я прошу мешканців деяких вулиць евакуюватися», — написав він.

Вілкул закликав до евакуації в Інгулецькому районі мешканців вулиць: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова. Місце збору — перехрестя Бериславської та Матрьонівської вулиць.

«Будуть надані комунальні автобуси. Люди будуть доставлені до шкіл і дитячих садків, де можна побути, доки триватиме ліквідація аварії», — додав він.

Центрально-Міський район: вулиці Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмаркова, Плєханова, Маміна-Сібіряка, Ентузіастів.