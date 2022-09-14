ЄС продовжив дію індивідуальних санкцій проти росіян ще на пів року
- Автор:
- Анна Холоднова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Рада Європейського Союзу продовжила термін дії санкцій щодо відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців — до 15 березня 2023 року.
Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
Чинні санкції передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. Як і раніше, під обмеження підпадають 1 206 фізичних осіб та 108 організацій.
- Раніше Угорщина погрожувала не підтримати продовження деяких санкцій Європейського Союзу проти росії, якщо зі списку не виключать трьох олігархів. Але цього разу ця країна не блокувала продовження санкцій Євросоюзу проти росії, повідомила речниця представництва Чехії у Раді ЄС.