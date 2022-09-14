Bloomberg: У росії порахували прямі збитки фінансового сектора від санкцій

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Згідно з внутрішнім документом міністерства фінансів, фінансовий сектор росії зазнав прямих збитків на сотні мільярдів доларів через західні санкції.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документ російського мінфіну, який є у розпорядженні редакції.

Згідно з цим документом, прямі збитки фінансового сектора росії такі:

падіння капіталізації фондового ринку на 40%;

заморожено $300 мільярдів резервів центрального банку;

заморожено єврооблігацій на суму 4,6 трильйона рублів;

падіння капіталу банківської системи на 10%;

заморожено роздрібних активів на суму 563 мільярди рублів, а також депозитарні активи.

У документі також описують збитки від потрапляння під санкції 80% активів банківського сектора, відключення росії від системи Swift і втрати доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Там йдеться, що інструменти — деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції — «практично зникли».

У Bloomberg наголошують, що цей звіт зосереджений на фінансовій системі та не розглядає вплив на економіку росії в цілому.