Потяг з Харкова до деокупованої Балаклії вирушить 15 вересня

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Укрзалізниця

Від 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.

Про це повідомляють в «Укрзалізниці».

Потяг № 6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55.

З Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуватиме до Харкова об 11:10.

Потяг № 6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40.

З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Харкова о 19:55.

Зупинки будуть на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка. Проїзд з Харкова до Балаклії коштуватиме 29 грн.