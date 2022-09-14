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Потяг з Харкова до деокупованої Балаклії вирушить 15 вересня

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Укрзалізниця

Від 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.

Про це повідомляють в «Укрзалізниці».

Зупинки будуть на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка. Проїзд з Харкова до Балаклії коштуватиме 29 грн.