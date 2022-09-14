Потяг з Харкова до деокупованої Балаклії вирушить 15 вересня
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Укрзалізниця
Від 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.
Про це повідомляють в «Укрзалізниці».
- Потяг № 6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55.
- З Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуватиме до Харкова об 11:10.
- Потяг № 6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40.
- З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Харкова о 19:55.
Зупинки будуть на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка. Проїзд з Харкова до Балаклії коштуватиме 29 грн.
- Міністерство оборони росії 10 вересня фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ».
- Компанія «Укрзалізниця» пропонує жителям окупованого Криму безкоштовні евакуаційні рейси на підконтрольну Україні територію. Вони вирушатимуть з Одеси, Кривого Рогу та Запоріжжя.