Уряд спрогнозував курс долара на 2023 рік

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Pepi Stojanovski / Unsplash

Уряд очікує на кінець 2022 року курс гривні на рівні 37 грн/$1, у 2023 році — 42 грн/$1.

Про це 14 вересня на пресконференції розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, цитує Інтерфакс.

«Звісно ж, з умовами емісії та інфляції, яка є у всій Європі, у світі й, очевидно, у нас, ми очікуємо, що середньозважений курс [у 2023 році] буде в районі 42 грн/$1, він коливатиметься», — заявив Шмигаль.

Яким він буде станом на кінець 2023 року, передбачити важко, але для розрахунків брали лінійне зростання курсу: «І це буде в районі, не називатиму психологічний барʼєр, — 49 грн/$1». Формально у документах зазначено курс на кінець 2023 року 50 грн/$1.

«Але ще раз скажу, що це розрахунковий курс долара, який ми вираховували за тих умов, у яких живемо нині», — пояснив премʼєр-міністр.