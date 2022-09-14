Єврокомісія рекомендувала країнам знизити споживання електроенергії та обмежити доходи енергокомпаній

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Ursula von der Leyen / Twitter

Європейська комісія запропонувала знизити споживання енергоресурсів та обмежити доходи енергетичних компаній на фоні кризи. Вона спровокована діями росії, направленими на обмеження поставок газу до ЄС.

Про це повідомляється на сайті ЄК.

Комісія пропонує зменшити споживання електроенергії щонайменше на 5% у години пік цін, а в цілому до 31 березня 2023 року зменшити споживання на 10%. «Зменшення попиту в години пік призведе до скорочення споживання газу на 1,2 млрд кубометрів протягом зими», — заявили в Єврокомісії.

Також Єврокомісія пропонує встановити межу доходу для енергетичних компаній на рівні 180 євро/МВт-год. Доходи вище ліміту будуть збиратися урядами і використовуватися, щоб допомогти споживачам енергії зменшити свої рахунки.