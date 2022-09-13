Bloomberg: Дохід росії від продажу палива впав до 14-місячного мінімуму

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У серпні енергетичні доходи росії скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців.

Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що санкції Заходу через війну рф проти України спонукали кремль продавати нафту за зниженими цінами на азіатських ринках, втрачаючи вигоду від збільшення світових цін на енергоносії.

Згідно з даними Міністерства фінансів росії, нафтогазові доходи рф, які складають більше третини національного бюджету, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів ($11,1 мільярдів). Це найнижчий показник з червня 2021 року і майже на 13% менше, ніж у липні. У порівнянні з минулим роком енергетичний дохід росії знизився на 3,4% , хоча ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.