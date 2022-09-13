ЗСУ звільнили Вовчанськ на Харківщині. Місто розташоване за 3 кілометри від кордону з рф

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Getty Images / «Бабель»

Державна прикордонна служба України підствердила звільнення від російської окупації міста Вовчанськ на Харківщині.

«Вовчанськ вдома», — йдеться в повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео, на якому видно знищену російську техніку та українських військовослужбовців, які прибирають російську агітацію з білбордів і фасадів будівель у місті.

Вовчанськ розташований за 3 кілометри від кордону з росією. Його окуповали в перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну — 24 лютого. Під час контрнаступу українських військових окупанти на кілька днів перенесли до міста свою «обласну адміністрацію».