Politico: США цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $600 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Сполучені Штати планують цього тижня оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $600 мільйонів.
Про це пише видання Politico з посиланням на джерела в Конгресі.
За словами джерела, до нього увійде зброя та обладнання, подібні до тих, що були в попередньому пакеті допомоги на $675 мільйонів, а саме додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, 105-мм гаубиці та десятки тисяч артилерійських снарядів до них, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM тощо.
- Міністерство оборони США уклало низку контрактів на $1,2 мільярда з виробниками озброєння, щоб поповнити запаси, які були витрачені на Україну.
- 24 серпня президент Байден оголосив про військову допомогу Україні на $3 мільярди. Це 19-й пакет допомоги від США від початку вторгнення рф. Він включає системи ППО NASAMS, безпілотники RQ-20 Puma, контрбатарейні радари, боєприпаси та інше.