Politico: США цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $600 мільйонів

Новини

Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Сполучені Штати планують цього тижня оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $600 мільйонів.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела в Конгресі.

За словами джерела, до нього увійде зброя та обладнання, подібні до тих, що були в попередньому пакеті допомоги на $675 мільйонів, а саме додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, 105-мм гаубиці та десятки тисяч артилерійських снарядів до них, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM тощо.