Харків та область знову залишилися без світла. У місті зупинилося метро

Новини

Matthew Henry / Unsplash

У Харкові вранці 13 вересня метрополітен призупинив рух поїздів з технічних причин.

«Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», — йдеться в повідомленні Харківського метрополітену.

Також місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста відсутнє енергопостачання. Про проблеми з електроенергією повідомляють і в Дергачівській міськраді.

«З технічних причин на території нашого міста та навколишніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці «Харківобленерго» вже працюють над вирішенням проблеми», — зазначили там.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що в Харкові та області немає світла, оскільки вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти.

«Зараз усі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні», — написав він.