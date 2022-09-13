Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС. Що це означає
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), чотири основні, як і раніше, не працюють.
Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
«Це дає змогу однією лінією забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу тримати в резерві», — йдеться в повідомленні.
Відновлення ліній електропередач, які були пошкоджені російськими обстрілами, дозволяє живити ЗАЕС зовнішньою електроенергією. До цього власні потреби атомної станції забезпечував енергоблок № 6 — останній із шести блоків ЗАЕС, який продовжував працювати.
10 вересня на станції вдалося відновити першу резервну ЛЕП на 330 кіловольтів, яка зʼєднує ЗАЕС із українською мережею через розподільний пункт в Енергодарі. Завдяки цьому фахівці ЗАЕС зупинили енергоблок № 6 і почали переводити його в наразі найбільш безпечний стан «холодного зупину».
Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що, незважаючи на наявність уже двох ліній електропередачі, які забезпечують доступ ЗАЕС до зовнішнього джерела живлення, ситуація з ядерною безпекою та захистом на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.
У МАГАТЕ вкотре наголосили на необхідності створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС. В агентстві зазначили, що Гроссі розпочав попередні консультації з відповідними сторонами, про що, зокрема, заявив на Раді керуючих МАГАТЕ в понеділок.
- 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Того ж дня на Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.
- 6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію: організація підтвердила, що на ній справді перебуває російська військова техніка, і закликала негайно припинити обстріли, щоб уникнути катастрофи.