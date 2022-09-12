Президент Зеленський: ЗСУ з перших днів вересня вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів

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Збройні сили України з перших днів вересня й до сьогодні вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України — на сході й на півдні, рух військ триває.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 вересня.

Він подякував 57 окремій мотопіхотній бригаді, «яка дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку», 59 окремій мотопіхотній бригаді «за неухильний рух вперед» та 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді за звільнення кількох населених пунктів і дуже «ефективні дії з нейтралізації активності» росіян.