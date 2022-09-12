WSJ: Україна надіслала США запит із переліком необхідної зброї для продовження контрнаступу, у списку — системи ATACMS

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Україна надіслала США запит із переліком необхідного озброєння для продовження успішного контрнаступу у 2023 році.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на документ, який український уряд надав американським конгресменам. Запити України надійшли, коли її війська розбили російські війська на північному сході України.

У перелік потреб України для наступальних операцій входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, безпілотники, артилерійські системи, більше протикорабельних ракет «Гарпун» та дві тисячі ракет для HIMARS. У списку також є армійська тактична ракетна система ATACMS, яка має дальність близько 300 км. Адміністрація Байдена ще не надавала цю систему через побоювання, що Україна може використати її для удару по території росії та розпалити ширший конфлікт із Заходом.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив The Wall Street Journal у липні, що його країні потрібні ATACMS, оскільки росія має реактивні системи залпового вогню більшої дальності, а Україна «пройшла випробування» успішним застосуванням HIMARS, який має дальність понад 60 кілометрів.