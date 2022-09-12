Німеччина вкотре відмовляється постачати Україні танки

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Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вкотре відхилила прохання України про постачання бойових танків.

Про це вона заявила під час промови щодо національної стратегії безпеки, пише Deutsche Welle.

«Жодна країна поки що не постачала бойові машини піхоти чи бойові танки західного виробництва», — заявила Ламбрехт і додала, що, відповідно до домовленостей з партнерами, Німеччина не піде на такий крок в односторонньому порядку.

У вересні стало відомо, що німецька зброярська компанія Krauss-Maffei Wegmann у квітні пропонувала Україні придбати в неї 100 танків Leopard 2A7, однак канцлер Олаф Шольц виступив проти. Також Німеччина відмовилася передати ЗСУ бронеавтомобілі Dingo «через власні потреби». Загалом 700 машин обох типів перебувають в експлуатації Бундесверу, але поки не залучені в жодній бойовій операції.