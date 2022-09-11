«Енергоатом»: Запорізьку АЕС повністю зупинено

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Робота Запорізької атомної електростанції повністю зупинена.

Про це повідомила державна компанія «Енергоатом».

«Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок № 6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан», — заявили в компанії.

Останні три доби цей енергоблок працював у режимі острова, живлячи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії звʼязку Запорізької АЕС із енергосистемою України.

«Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин», — йдеться в повідомленні.

Компанія пояснює, що в разі повторного пошкодження ліній звʼязку з енергосистемою, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.