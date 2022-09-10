Від початку війни понад 8 тисяч чоловіків намагалися втекти з України
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Facebook / Joint Forces Operation
Від початку воєнного стану понад 8 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон і залишити Україну, повідомила Держприкордонслужба.
Повідомляється, що 5,6 тисячі з них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Крім того, від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупити прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.
- Від початку російського вторгнення в Україні встановлений воєнний стан, а також оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни. Наразі воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили до 21 листопада 2022 року.