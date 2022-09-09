ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Сили оборони України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент.

«На цей час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти — всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей», — наголосив Володимир Зеленський.