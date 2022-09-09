В ООН підтвердили, що росія блокує доступ до українських військовополонених

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Голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Боґнер заявила, що росія не надає доступу до українських військовополонених. Вона додала, що ООН має докази того, що деякі бранці піддавалися тортурам і жорстокому поводженню з боку росіян — це може бути кваліфіковано як воєнні злочини.

Про це пише Reuters.

«Російська федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, що перебуває під її окупацією... Це викликає ще більше занепокоєння, оскільки ми задокументували, що військовополонені, які перебувають під владою російської федерації та утримуються збройними силами російської федерації або афілійованими збройними групами, зазнавали тортур і жорстокого поводження», — сказала Боґнер.

Відповідаючи на запитання про утримання росією українських полонених, вона зазначила, що бачить ознаки воєнних злочинів.

«З точки зору поводження з військовополоненими, безумовно, деякі з питань можуть перерости у воєнні злочини — питання катувань і жорстокого поводження з військовополоненими», — наголосила голова місії ООН з прав людини.

За словами Боґнер, у російському полоні є «процес прийому» — коли українських вʼязнів змушують ходити або бігати між рядами охоронців, які по черзі жорстоко бʼють їх. Її команда також отримала інформацію про українських полонених у колонії в Оленівці, хворих на інфекційні захворювання, зокрема гепатит А і туберкульоз.

Також Боґнер закликала росію звільнити чотирьох вагітних військовополонених, які утримуються на окупованих росією територіях України.