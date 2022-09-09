Російська армія обстрілює Харків з реактивних систем залпового вогню, є поранені

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Telegram / Олег Синєгубов

Російська армія обстріляла Харків з реактивних систем залпового вогню. Щонайменше десять людей отримали поранення, троє з них — діти.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вже є влучання у приватні будинки, деякі з них зайнялися. Також «прилетіло» до дитячого будинку творчості та школи, в обʼєкт спортивної інфраструктури, горить дитячий садок у центральній частині міста.