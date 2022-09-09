Російська армія обстрілює Харків з реактивних систем залпового вогню, є поранені
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Telegram / Олег Синєгубов
Російська армія обстріляла Харків з реактивних систем залпового вогню. Щонайменше десять людей отримали поранення, троє з них — діти.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Вже є влучання у приватні будинки, деякі з них зайнялися. Також «прилетіло» до дитячого будинку творчості та школи, в обʼєкт спортивної інфраструктури, горить дитячий садок у центральній частині міста.
- Загалом Збройні сили України на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів (зокрема, Балаклію) і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів.