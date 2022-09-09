Смерть королеви Єлизавети ІІ: у Британії траур триватиме понад два тижні. Дату похорону поки не називають
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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UK Press Pool / Contributor / Getty Images
Новий британський король Карл ІІІ розпорядився, щоб траур у країні через смерть королеви Єлизавети ІІ тривав ще сім днів після її похорону. Конкретної дати поки не називають, але ЗМІ пишуть, що це відбудеться приблизно через 10 днів.
Про це пише The Guardian.
Траур через смерть королеви оголосили 8 вересня. Ураховуючи її можливу дату похорону та ще сім днів після цього загальний траур у Великій Британії триватиме понад два тижні.
Також у пʼятницю, 9 вересня, біля Гайд-парку та лондонського Тауера вистрелять 96 залпів — за кількістю років життя королеви.
Для британців, які хочуть висловити співчуття у звʼязку зі смертю Єлизавети, на сайті королівської родини запустили онлайн-книгу. Також британцям повідомили, що вшанувати королеву покладанням квітів можна біля Грін-парку та Гайд-парку біля Букінгемського палацу.
До похорону Єлизавети ІІ усі королівські резиденції будуть закриті для публіки. Також на цих вихідних скасували всі заплановані спортивні змагання, зокрема і матчі Англійської премʼєр-ліги.
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви і порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі.
- Новим королем став старший син Єлизавети ІІ, 73-річний принц Чарльз. Він взяв собі імʼя Карл ІІІ.