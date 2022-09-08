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«Укрзалізниця» запустить додаткові рейси київської кільцевої електрички

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Укрзалізниця

У київської кільцевої електрички 12 вересня зʼявляться нові вечірні рейси.

Про це повідомляють у пресслужбі «Укрзалізниці».

Ці рейси допоможуть пасажирам дістатися з вокзалу до місця призначення перед комендантською годиною.

Останній рейс київської кільцевої електрички з вокзалу на лівий берег вирушатиме о 21:56, а в напрямку Святошина відправиться о 22:04.