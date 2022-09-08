ВВП України в другому кварталі 2022 року впав на понад 37%
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Український внутрішній валовий продукт (ВВП) у другому кварталі впав на 37,2%. Це вже другий квартал поспіль, коли українська економіка демонструє падіння.
Про це йдеться в повідомленні Держстату.
«Реальний ВВП у II кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2021 року — на 37,2%», — йдеться в повідомленні.
У першому кварталі ВВП України впав на 15,1%. Водночас за 2021 рік українська економіка зросла на 3,4%.
- Україна до кінця року очікує отримати до $16 мільярдів додаткової допомоги від міжнародних партнерів. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після вторгнення росії в лютому Україна залишається фінансово стабільною завдяки підтримці кредиторів. Але понад 40% витрат уряду цього року — майже $11,5 мільярда — спрямовані на військові потреби. Це включає $7,7 мільярда на зарплату військовим і ще $3,65 мільярда на купівлю озброєння.
- Міністерство економіки України прогнозує в наступному році серйозне зростання українського ВВП. Наразі розрахунки показують ріст на 15,5%.