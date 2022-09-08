Норвегія передасть Україні 160 ракет Hellfire

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Норвегія передасть Україні приблизно 160 ракет Hellfire.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду.

Разом з ними Україні передадуть пускові установки, блоки наведення та прилади нічного бачення. Таку заяву сьогодні зробив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам на зустрічі з міністрами оборони на базі Рамштайн у Німеччині.

Спочатку ракети придбали для Сил берегової охорони Норвегії. За словами міністра, ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і проти морських цілей.

Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед їх відправкою. Норвезькі інструктори також провели навчання з використання Hellfire для українських військових. Зазначається, що термін експлуатації системи Hellfire добігає кінця, їх планувалося поетапно зняти із озброєння.

AGM-114 (Hellfire) — американська керована ракета класу «повітря — земля», яка запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Наводиться променем лазера або іншими системами. Застосовується проти обʼєктів із сильним захистом: гелікоптерів, бойових літаків, безпілотників, наземних транспортних засобів. Базова модель ракети має дальність 8 кілометрів і лазерне наведення.