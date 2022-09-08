Країни Балтії та Польща з 19 вересня закривають росіянам вʼїзд за шенгенськими візами

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Литва, Латвія, Естонія та Польща з 19 вересня закривають вʼїзд для громадян росії, зокрема для тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

«У ніч на 19 вересня, з 00:00 для громадян росії почне діяти заборона на вʼїзд через зовнішні кордони незалежно від того, яка держава видала їм шенгенську візу», — заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу зазначив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не торкається тих, хто хоче відвідати країну для зустрічей із родичами та з інших гуманітарних причин.