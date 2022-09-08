WP: Пентагон у четвер оголосить про нову військову допомогу Україні на $675 мільйонів

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David B. Gleason / Flickr

У четвер Міністерство оборони США оголосить про виділення нового пакету військової допомоги для України на $675 мільйонів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Представник оборонного відомства на умовах анонімності розповів, що новий пакет включатиме додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, зокрема боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, транспортні засоби та інше спорядження.