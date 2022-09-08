WP: Пентагон у четвер оголосить про нову військову допомогу Україні на $675 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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David B. Gleason / Flickr
У четвер Міністерство оборони США оголосить про виділення нового пакету військової допомоги для України на $675 мільйонів.
Про це повідомляє The Washington Post.
Представник оборонного відомства на умовах анонімності розповів, що новий пакет включатиме додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, зокрема боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, транспортні засоби та інше спорядження.
- Напередодні стало відомо, що Міністерство оборони США готує детальний аналіз і розробляє план підтримки для української армії в середньостроковій та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з росією.
- 24 серпня президент Байден оголосив про військову допомогу Україні на $3 мільярди. Це 19-й пакет допомоги від США з початку вторгнення рф. Він включає системи ППО NASAMS, безпілотники RQ-20 Puma, контрбатарейні радари, боєприпаси та інше.
- The Wall Street Journal писав, що на тлі виділення Україні довгострокової військової допомоги на $3 мільярди Пентагон планує створити відповідну місію та призначити відповідального генерала.