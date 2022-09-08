Пентагон призупинив отримання найсучасніших винищувачів F-35. У них виявили китайську деталь

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Міністерство оборони США призупинило взяття на озброєння найсучасніших винищувачів F-35 після того, як зʼясувалося, що у двигуні використовується магніт, який був зроблений з неліцензованої китайської сировини.

Про це пише CNN.

Представник Пентагону Расселл Гумаре розповів, що згідно з внутрішнім розслідуванням, сплав у мастильній помпі двигунів F-35 не відповідає вимогам до державних закупівель, які забороняють неліцензовані матеріали з Китаю.

При цьому Гумаре зазначив, що цей магніт не передає інформацію і не може завдати шкоди літаку, тому ситуація не призвела до ризиків. Компанія Lockheed Martin, що є виробником F-35, підтвердила проблему. Підрядник, який збирає двигуни для винищувачів, зазначив, що шукатиме альтернативні джерела матеріалу.

Як зазначає агентство Reuters, це не перший випадок, коли деталь китайського походження була заборонена до використання у військовій техніці, прийнятій Пентагоном.