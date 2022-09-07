CША та Велика Британія підтвердили причетність Ірану до потужної кібератаки на Албанію

Новини

Brian Klug / Flickr

Національний центр кібербезпеки Великої Британії та речниця Ради нацбезпеки Білого дому підтвердили, що саме уряд Ірану здійснив кібератаку на цифрову інфраструктуру Албанії.

Про це йдеться в публікації Reuters, а також у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

«Необдумані дії Ірану продемонстрували відверту зневагу до албанського народу, серйозно обмеживши його доступ до основних державних послуг. Велика Британія підтримує нашого цінного партнера та союзника по НАТО. Ми приєднуємося до Албанії та інших союзників у викритті неприйнятних дій Ірану», — зазначив новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Сполучені Штати також рішуче засудили кібератаку Ірану проти Албанії. США підтримали заклик албанського прем’єр-міністра Еді Рами притягнути Іран до відповідальності за це.

«Ми далі підтримуємо зусилля Албанії з відновлення ситуації в довгостроковій перспективі та запрошуємо партнерів і союзників приєднатися до нас, щоб притягнути до відповідальності зловмисників і побудувати безпечне та стійке цифрове майбутнє», — йдеться в заяві речниці Ради нацбезпеки Білого дому.