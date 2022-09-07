ГУР оприлюднило список іноземних «спостерігачів» на російських псевдореферендумах в Україні

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Alexander Reka \ TASS via Getty Images

Росіяни готують «незалежних спостерігачів», щоб легалізувати псевдореферендуми на окупованих територіях України. Серед спільників окупантів, зокрема, можуть бути громадяни Євросоюзу.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, росіяни планують залучити до проведення своїх псевдореферендумів наступних людей:

Депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії «Альтернатива для Німеччини» Гуннара Ліндемана.

Представника партії «Альтернатива для Німеччини» та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме.

Голову «представництва» так званої «днр» в Турині (Італія) та регіонального радника партії «Брати Італії» Мауріціо Марроне.

Співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро.

Голову партії «Сербська Ліга» Александра Джурджева.

Голову «представництва» так званої «днр» у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі.

Голову «представництва» так званої «днр» у Бельгії Кріса Романо.

Директора «представництва» так званої «днр» у Фінляндії Йохана Бекмана.