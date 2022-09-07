ГУР оприлюднило список іноземних «спостерігачів» на російських псевдореферендумах в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Alexander Reka \ TASS via Getty Images
Росіяни готують «незалежних спостерігачів», щоб легалізувати псевдореферендуми на окупованих територіях України. Серед спільників окупантів, зокрема, можуть бути громадяни Євросоюзу.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
За даними українських розвідників, росіяни планують залучити до проведення своїх псевдореферендумів наступних людей:
- Депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії «Альтернатива для Німеччини» Гуннара Ліндемана.
- Представника партії «Альтернатива для Німеччини» та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме.
- Голову «представництва» так званої «днр» в Турині (Італія) та регіонального радника партії «Брати Італії» Мауріціо Марроне.
- Співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро.
- Голову партії «Сербська Ліга» Александра Джурджева.
- Голову «представництва» так званої «днр» у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі.
- Голову «представництва» так званої «днр» у Бельгії Кріса Романо.
- Директора «представництва» так званої «днр» у Фінляндії Йохана Бекмана.
- Очільник Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що комісія зробила висновки з подій 2014 року й ухвалила низку рішень, щоб захистити персональні дані українців та ускладнити росіянам підготовку до псевдореферендумів.
- Також Діденко закликає українців фіксувати тих, хто на окупованих територіях намагається організовувати псевдореферендуми. Він наголошує, що будь-яке проведення подібних «голосувань» на території України є незаконним.