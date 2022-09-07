США повернули Італії викрадене мистецтво на $19 мільйонів. Серед експонатів — мармурова голова Афіни за $3 мільйони

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Окружний прокурор Нью-Йорка повернув Італії викрадене мистецтво на суму $19 мільйонів.

Про це пише BBC.

Раніше грабіжники продали викрадені артефакти американським музеям і приватним колекціонерам. Тепер, коли вина зловмисників доведена, твори повернули країні їхнього походження. Серед 58 експонатів — мармурова голова богині Афіни, датована 200 роком до нашої ери, яка коштує $3 мільйони.

За словами представників внутрішньої безпеки, слідчі роками працювали над тим, щоб відстежити сліди контрабандистів, які незаконно торгують творами мистецтва, знайти експонати та повернути їх на батьківщину.

За даними прокуратури, Джакомо Медічі та Джованні Франко Беккіна використовували мережу по всій Італії для крадіжки з місць, які не охороняються. Угрупування Медічі викрало мармурову голову Афіни з храму в центральній Італії. У 1996 році експонат встановили в Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку.

Ще одним італійським кримінальним авторитетом, який організовував пограбування церков і музеїв ще в 1960-х роках був Паскуале Камера. Викрадені твори мистецтва вивезли до США і продали американському мільярдеру Майклу Стейнхардту.

Правоохоронці довели, що експонати з колекції мільярдера були викрадені, тому Стейнхардту заборонили купувати антикваріат. У 2021 році пан Стейнхардт передав коштовності на суму $70 мільйонів в обмін на те, що проти нього не порушать кримінальну справу.

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