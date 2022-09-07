Зеленський призначив голів СБУ в Чернігівській і Херсонській областях

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Президент України Володимир Зеленський призначив начальників управлінь Служби безпеки в Чернігівській та Херсонській областях.

Про це свідчать відповідні укази президента.

Своїм указом Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника управління Служби безпеки України в Чернігівській області. Його місце займе Олексій Лях.

Новим начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області став Артем Борисевич.