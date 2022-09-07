Під завалами житлового будинку у Словʼянську знайшли тіло чоловіка
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- Анна Холоднова
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Пресслужба ДСНС України
У Словʼянську під завалами житлового будинку, який зруйнували російські обстріли вночі 7 вересня, знайшли тіло людини.
Про це повідомляє ДСНС Донецької області.
Рятувальники виявили під завалами триповерхового будинку тіло чоловіка. Наразі не відомо, хто він, ці дані встановлюють. Аварійні роботи тривають.
- У ніч на 7 вересня місто Словʼянськ Донецької області зазнало чергових обстрілів з боку росіян. Окупанти поцілили у школу № 4 та в житловий будинок по вулиці Торській, 43. Підʼїзд будинку обвалився. Під завалами є люди.