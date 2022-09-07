Єврокомісія запропонувала виділити Україні €5 мільярдів допомоги

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Європейська комісія запропонувала виділити Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові €5 мільярдів макрофінансової допомоги», — написала вона у Twitter.

За її словами, цей кредит доповнює €10 мільярдів, які Євросоюз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.