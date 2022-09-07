Взяття жінок на військовий облік перенесли на рік. Міністр оборони Олексій Резніков підписав указ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони Олексій Резніков підписав указ про відтермінування на рік (до 1 жовтня 2023 року) взяття жінок окремих професій на військовий облік, жодних обмежень для них щодо виїзду за кордон зараз не існує.

Про це 7 вересня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Міністерство оборони підписало цей указ через те, що законотворчий процес є тривалим. Щойно Верховна Рада ухвалить відповідні зміни до законів (зазначить, що взяття на військовий облік жінок носить виключно добровільний характер), необхідності постійно відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.

Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету Ради, а потім і парламенту доопрацювати та внести зміни до законодавства, щоб врегулювати це питання. Наразі в Україні немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.