Путін хоче обмежити напрямки вивозу українського зерна. Він каже, що росію «грубо кинули» та «надули»
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- Костя Андрейковець
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Omer Messinger / Stringer
Президент росії путін заявив на Східному економічному форумі, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках «зернової угоди».
Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».
Він стверджує, що майже все зерно йде до країн ЄС, а не, як передбачалось, до африканських і нужденних держав, які могли постраждати від голоду.
«Якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, майже все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не до країн, що розвиваються і є найбіднішими, а до країн ЄС [...]. За Всесвітньою програмою продовольства ООН, яка передбачає допомогу країнам, що найбільше потребують, було завантажено всього два кораблі. Підкреслю, лише два з 87», — заявив путін.
Президент рф додав, що росію у цьому плані «грубо кинули» та «надули», тому «варто задуматися про те, щоб обмежити напрямки вивезення зерна та іншого продовольства».
«Я обовʼязково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом», — сказав путін.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. Через добу війська росії обстріляли порт Одеси ракетами. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- За даними ООН, понад 200 суден отримали дозвіл на рух безпековим коридором у рамках цієї угоди. Станом на 6 вересня із трьох вказаних портів експортували 2 212 972 тонни зерна і харчових продуктів.
- 6 вересня постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді — нібито через блокування експорту російського продовольства Босфором.