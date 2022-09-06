Суд відправив під варту військових, причетних до поранення дітей на виставці в Чернігові. Вони можуть вийти під заставу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Деснянський районний суд Чернігова відправив під варту на два місяці двох військовослужбовців, причетних до поранення дітей під час виставки боєприпасів у Чернігові. У них є право внесення застави.
Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
Військовослужбовець, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командир можуть вийти під заставу у розмірі 416 тисяч гривень для кожного.
- 3 серпня вдень у Чернігові під час міського масового заходу стався вибух. За даними медиків, через вибух постраждали шестеро дітей. Найважчі поранення отримала дворічна дитина, у неї осколкове поранення обличчя та складна травма кисті.
- 5 вересня співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї в Чернігові.