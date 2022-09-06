Die Welt: Україні пропонували 100 танків Leopard, але Шольц виступив проти

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Dirk Vorderstrase / Flickr

Німецька зброярська компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) у квітні пропонувала Україні придбати в неї 100 танків Leopard 2A7.

Про це пише Die Welt.

За даними видання, угода включала запчастини та навчальні блоки для солдатів на загальну суму €1,55 мільярда. Перші екземпляри мали поставити через 36 місяців після підписання контракту. Компанія не подала заявку до федерального уряду для отримання дозволу на експорт.

Попри це, за даними видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дозволити поставки цих танків. Розмова з Шольцем із цього приводу залишилася «загальною і нечіткою», німецький канцлер «зовсім не виявив бажання» змінити негативну позицію щодо постачання танків.