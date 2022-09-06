Ліз Трасс офіційно очолила британський уряд. Королева затвердила її на посаді премʼєра

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Sky News

Ексміністр закордонних справ Ліз Трасс офіційно очолила уряд Великої Британії. Королева Єлизавета ІІ затвердила її на посаді премʼєр-міністра та доручила сформувати уряд.

Про це пише Sky News.

Зустріч відбулася в Шотландії в замку Балморал, де королева перебувала у відпустці. Спочатку Єлизавета ІІ погодила відставку Джонсона, а потім затвердила призначення Трасс.

Тепер Трасс повернеться в Лондон, де виступить із першою промовою на посаді премʼєр-міністра, а також почне формувати новий уряд.

Наразі офіційно невідомо про жодного нового міністра в уряді Трасс. Однак британські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють про низку ймовірних призначень. Зокрема, вони пишуть, що на посаді міністра оборони залишиться Бен Воллес, який активно агітує за військову допомогу Україні.