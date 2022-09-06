Ліз Трасс офіційно очолила британський уряд. Королева затвердила її на посаді премʼєра
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Sky News
Ексміністр закордонних справ Ліз Трасс офіційно очолила уряд Великої Британії. Королева Єлизавета ІІ затвердила її на посаді премʼєр-міністра та доручила сформувати уряд.
Про це пише Sky News.
Зустріч відбулася в Шотландії в замку Балморал, де королева перебувала у відпустці. Спочатку Єлизавета ІІ погодила відставку Джонсона, а потім затвердила призначення Трасс.
Тепер Трасс повернеться в Лондон, де виступить із першою промовою на посаді премʼєр-міністра, а також почне формувати новий уряд.
Наразі офіційно невідомо про жодного нового міністра в уряді Трасс. Однак британські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють про низку ймовірних призначень. Зокрема, вони пишуть, що на посаді міністра оборони залишиться Бен Воллес, який активно агітує за військову допомогу Україні.
- 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він виконував обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового. Цьому передувала низка скандалів — Джонсона звинувачували в організації вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Також його критикували за призначення на посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців.
- 5 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс стала лідером Консервативної партії. Вона перемогла на партійному голосуванні колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.