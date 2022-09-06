Дослідження: За пів року росія заробила на продажі енергоресурсів €158 мільярдів. Це більше, ніж вона витратила на війну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Joseph / Flickr
Російська федерація за пів року війни в Україні заробила на продажі енергоресурсів приблизно €158 мільярдів. Це більше, ніж вона витрачає на війну.
Про це йдеться у звіті фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря.
За даними дослідження, дохід росії з 24 лютого до 24 серпня становив приблизно €158 мільярдів. Водночас вартість війни за цей же період оцінюють ув €100 мільярдів.
Найбільше енергоресурсів у росії купував Європейський Союз. Загалом там заплатити рф близько €85 мільярдів. На другому місці Китай, від якого рф отримала €35 мільярдів.
У самому ж Євросоюзі найбільше російські енергоресурси купує Німеччина. Лише від німців російський бюджет отримав €19 мільярдів.
Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія «досі отримує рекордні прибутки» від продажу енергоресурсів, попри падіння обсягів експорту.
«Щоб боротися із цим, уряди повинні запровадити тарифи або обмеження цін на імпорт з росії та прискорити заходи з енергозбереження», — наполягає він.
- Країни «Великої сімки» планують запровадити механізм обмеження ціни на російську нафту до початку грудня. У такий спосіб там хочуть позбавити кремль частини прибутків від продажу енергоресурсів.
- Під час саміту «Великої сімки» США разом із союзниками обговорювали способи знизити ціну на російську нафту на світовому ринку. Вони хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по доходах рф.
- На тлі війни від російського палива відмовилися США та ЄС, але поетапно. У ЄС виділили пів року, щоб відмовитися від нафти, і до восьми місяців на відмову від нафтопродуктів. Поставки нафти трубопроводами під санкції не потрапили.