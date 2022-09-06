Росія скасувала спрощений вʼїзд японцям на Курильські острови. Угода діяла з 1999 року
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / Kyodo News / Contributor
Влада росії припинила дію угоди з Японією про спрощене відвідування Південних Курил, які японці вважають окупованою територією.
Про це пише «Радіо Свобода».
За вказаною угодою японські громадяни, які в минулому жили на спірних островах або були членами сімей вимушено переселених, могли без віз відвідувати Курили. Угода діяла з 1999 року.
Ще в березні в міністерстві закордонних справ рф заявили, що скасують безвізовий режим для японських громадян на Курилах «з урахуванням очевидного недружнього характеру» санкцій, запроваджених Японією після російського вторгнення в Україну.
Влада Японії поки висловила «рішучий протест» росії.
- Під дію угоди 1999 року підпадали острови Кунашир, Ітуруп та ще кілька островів Малої Курильської гряди, які належать до Сахалінської області росії. Вони увійшли до складу СРСР у 1946 році. Усіх японців звідти виселили примусово. Після війни росія (правонаступниця СРСР) та Японія так і не підписали мирний договір. Японія називає Курили Північними територіями, які перебувають під окупацією.
- 21 березня 2022 року росія вийшла з тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, повʼязані з Курильськими островами. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через війну росії проти України. Уже 26 березня росія розпочала на островах військові навчання.
- 31 березня Японія визнала Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією».