Укргідрометцентр змоделював новий прогноз поширення радіації в разі аварії на Запорізькій АЕС

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У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення насамперед торкнулося б півдня України, а також територій Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

Про це йдеться в дослідженні Укргідрометцентру.

«Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму. Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії», — заявив Укргідрометцентр.

Моделювання переміщення викидів АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди. Зазначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня залишалася стабільною.