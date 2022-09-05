Instagram оштрафували на €405 мільйонів через дані дітей

Новини

Alexander Shatov / Instagram

Ірландський регулятор конфіденційності даних наклав штраф у розмірі €405 мільйонів на соціальну мережу Instagram.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія має намір оскаржити штраф у суді. Він став результатом розслідування, розпочатого у 2020 році. Користувачам у віці від 13 до 17 років дозволялося управляти бізнес-акаунтами і публікувати свої персональні дані, а саме номер телефону та адресу електронної пошти, без верифікації особистості й згоди батьків.

Meta, материнська компанія Instagram, заявила, що рік тому запровадила багато нових функцій, покликаних посилити безпеку користувачів та їхніх даних.